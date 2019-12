Wertvolle Schriften aus der Reformationszeit wurden am Mittwoch an die Sächsische Landesbibliothek (Slub) in Dresden übergeben. Die alten Bände hat der Direktor des Museums Alte Pfefferküchlerei in Weißenberg, Sebastian Walther, auf dem Dachboden des Hauses gefunden. Seit dem Ende des zweiten Weltkrieges vermisst die Sächsische Landesbibliothek mehrere Hunderttausend Bücher.