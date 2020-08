Die Landesbühnen Sachsen spielen noch bis Ende August im Theaterzelt in Rathen. Das Zelt ist die Ausweichspielstätte für die Felsenbühne in der Sächsischen Schweiz, die bis zum kommenden Sommer saniert und ab 2022 wieder bespielt werden soll. Theatersprecherin Petra Grubitzsch sagte MDR SACHSEN, das Zelt habe sich gut bewährt. Sowohl auf der Bühne als auch im Publikumsbereich hätten stets alle Corona-Hygieneregeln eingehalten werden können. Besonders wichtig sei das Lüften insbesondere an den Hitzetagen, so Grubitzsch.