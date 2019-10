Die Landeskirche hatte die Texte als "unvertretbar" bezeichnet. "Die der Kirchenleitung vorliegenden Texte sind als elitär, in Teilen nationalistisch und demokratiefeindlich einzustufen", hieß es in einer am 13. Oktober veröffentlichten Erklärung. Die Distanzierung des Landesbischofs von seinen damaligen Positionen hält die Kirche für glaubwürdig: Ein Mensch entwickle sich im Laufe seines Lebens, gerade auch der Glaube an Jesus Christus könne Menschen verändern. Wie die Landeskirche mitteilte, entschied sich Rentzing eigenen Angaben zufolge erst Mitte der 1990er-Jahre für den Pfarrerberuf. 1999 wurde er ordiniert. 2000 trat er eine Pfarrstelle in Annaberg-Buchholz im Erzgebirge an, von 2010 bis 2015 war er Pfarrer in Markneukirchen im Vogtland.