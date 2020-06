Die sächsischen Kirchen verlieren weiter Mitglieder. Grund für den Rückgang ist vor allem die Zahl der Kirchenaustritte, die sowohl in der evangelischen als auch in der katholischen Kirche einen historischen Höchststand erreicht hat.

Wie aus einer am Freitag veröffentlichten Studie der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) hervorgeht, zählten zum Jahresende 2019 noch 663.525 Mitglieder zur Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens. Das sind rund 13.500 Personen weniger als im Vorjahr. Dies entspricht einer Steigung der Austritte von 19 Prozent im Vergleich zu 2018. Der sächsischen Landeskirche wird laut eigenen Angaben bis 2040 ein Rückgang auf 416.000 Mitglieder vorhergesagt.

Auch im katholischen Bistum Dresden-Meißen gehen die Zahlen der Kirchenmitglieder zurück. Nach Angaben der Deutschen Bischofskonferenz gehören zum Bistum aktuell 140.363 Mitglieder. Nach länger ansteigenden Katholikenzahlen zwischen 2010 und 2016 muss das Bistum laut eigenen Angaben zum dritten Mal in Folge einen Rückgang seiner Mitgliederzahlen hinnehmen. Im Vergleich zum Vorjahr sank die Zahl deutlich um 1.354 Katholiken. Stabil ist hingegen das statistische Ergebnis für das Bistum Görlitz mit Gemeinden in Sachsen und Brandenburg. Das zahlenmäßig kleinste der insgesamt 27 Bistümer in Deutschland hatte Ende vergangenen Jahres 29.621 Mitglieder, nur 50 Personen weniger als 2018.