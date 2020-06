Sachsens Regierung will in einem Konjunkturpaket Investitionen mit Umweltschutz und sozialem Ausgleich verbinden. Wie das genau aussehen soll, steht nicht vor Ende Juni fest. In der gestrigen Landtagssitzung wurde darüber kontrovers diskutiert. Landwirtschaftsminister Wolfram Günther warnte davor, die Folgen der Umweltkrise in Zeiten der Corona-Pandemie zu vernachlässigen. Das Konzept läuft unter dem Schlagwort "Green New Deal".