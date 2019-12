Genau drei Monate nach den Landtagswahlen gingen am Sonntag die Verhandlungsführer von CDU, Grünen und SPD vor die Presse und stellten ihren Koalitionsvertrag im Landtag vor.

Bildrechte: dpa

CDU, Grüne und SPD haben am Sonntagnachmittag ihren Koalitionsvertrag für die nächsten fünf Jahre vorgestellt. Ministerpräsident Michael Kretschmer sprach von einer "Sachsenkoalition", die den Freistaat in ein innovatives, weltoffenes und besseres Land verwandeln wolle. Während der Verhandlungswochen sei hinter verschlossenen Türen viel diskutiert worden. Die Ressortverteilung habe man sich nicht leicht gemacht. Das Koalitionsprojekt sollte aber nicht daran scheitern , dass man sich über die Ressortverteilung nicht einigen konnte, meinte Kretschmer.

Bei Themen wie Innere Sicherheit, Finanzpolitik, Wissenschaftspolitik und dem Bekenntnis zum Industrieland Sachsen konnte sich die CDU in den Verhandlungen durchsetzen, sagte Kretschmer. Die Partei wird den Ministerpräsidenten stellen, die Staatskanzlei führen, die Ressorts Inneres, Finanzen und Kultus bekommen.



Neu aufgeteilt wird das Wissenschaftsressort. Ein Minister soll künftig für Kultur und Tourismus zuständig sein, ein weiterer für Wissenschaft. Das gab es in der Form bislang nicht. Das Wissenschaftsressort führte in der schwarz-roten Regierung die SPD.

Ebenfalls neu ist ein Ministerium für Strukturentwicklung, ländlicher Raum und Bauen. Das wird die CDU übernehmen. Kretschmer sieht darin die Chance", die Landesentwicklung ganz anders zu gestalten", als bisher.