Punkt 10 Uhr wird Alterspräsident Svend-Gunnar Kirmes die Sitzung am Dienstag eröffnen. Der 69-Jährige richtet zunächst ein paar Worte an die Abgeordneten, heißt es von der Landtagsverwaltung. Im Anschluss verpflichten sich die Abgeordneten, dass sie im Wohle des Freistaates Sachsen handeln. Ein Amtseid wird nicht abgelegt, die Parlamentarier erheben sich aber von ihren Plätzen und bekräftigen dadurch ihre Verpflichtung.

Nach dem Willen der CDU-Fraktion soll Matthias Rößler Parlamentspräsident bleiben. Die Christdemokraten erhielten die meisten Stimmen und haben damit das Vorschlagsrecht. Anfang September konnte sich der 64-Jährige in einer parteiinternen Stichwahl gegen die Landtagsabgeordnete Andrea Dombois durchsetzen. Rößler übt das Amt seit zehn Jahren aus. Dombois will sich erneut um die Vize-Präsidentschaft bewerben.

Die neuen Kräfteverhältnisse in der kommenden Legislaturperiode erforderten einen Umbau des Plenarsaals im Sächsischen Landtag in Dresden. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Bereits in der letzten Woche ist der Plenarsaal des Landtages umgebaut worden. Tische und Stühle wurden abgeschraubt und umgestellt. Denn für die konstituierende Sitzung des neu gewählten Parlaments am Dienstag musste die komplette Sitzordnung angepasst werden. Statt 126 Abgeordneten gehören dem neuen sächsischen Landtag in den kommenden fünf Jahren nur 119 Mitglieder an. Das liegt daran, dass die CDU bei den Wahlen am 1. September weniger Direktmandate erlangen konnte als in den vorherigen Legislaturperioden. Diese hätten durch zusätzliche Mandate - sogenannte Überhangmandate - ausgeglichen werden müssen. Ein Sitz der AfD bleibt zudem unbesetzt. Die Partei konnte nur mit einer gekürzten Landesliste antreten, hatte aber einen höheren Stimmenanteil erreicht.