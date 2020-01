Wegen einer Demonstration sächsischer Landwirte kommt es Freitagfrüh in Dresden teilweise erheblichen Verkehrsbehinderungen. Traktoren werden auf vier Routen, unter anderem über die B6 sowie die B170 ins Stadtzentrum fahren. Zwischen 5:30 Uhr und 6:30 Uhr ist deshalb die Carolabrücke für Autos voll gesperrt. Auf der Marienbrücke und der Albertbrücke steht in der Zeit zwischen 5.30 Uhr und 12 Uhr jeweils nur eine Fahrspur zur Verfügung. Der Verein "Land-schafft-Verbindung" in Sachsen erwartet etwa 750 Landwirtschaftsmaschinen und Traktoren sowie mehrere hundert Bauern in der Stadt, sagte Landwirt Marc Bernhardt auf Anfrage von MDR SACHSEN.

Kritik an schärferer Düngemittel-Verordnung

Agraringenieur Marc Bernhardt ist Landwirt und Direktvermarkter in Freital-Somsdorf. Er hält 110 Milchkühe plus Nachzucht und bewirtschaftet 110 Hektar. Bildrechte: MDR/Bauernhof Marc Bernhardt Die Bauern, die ihren Verein erst Anfang des Jahres gegründet haben, protestieren mit einem Traktorkorso unter anderem gegen die geplante Verschärfung der Düngemittel-Verordnung. Dadurch würde das Düngen auf den Feldern weiter eingeschränkt werden. Die Landwirte befürchten Ernteeinbußen und sehen sich als Sündenbock für zu hohe Nitratwerte im Grundwasser. Laut dem Verein "Land-schafft-Verbindung" ist die Nitratbelastung tatsächlich zu hoch, allerdings nur in manchen Regionen. Die Düngelmittel-Verordnung sollte laut Landwirten daher nicht flächendeckend gelten, sondern nur in belasteten Regionen. Überdüngung, etwa mit Gülle, gilt als eine Ursache der Nitratbelastung.



Bernhardt sagte, man verstehe sich als der größte Vertreter der Landwirte in der Region und repäsentiere Betriebe unterschiedlicher Größe und Ausrichtung.

Annährungskurs mit grünem Landwirtschaftminister

Bauer Marc Bernhardt kündigte an, die Landwirte suchten auch Kontakt zum neuen sächsischen Landwirtschaftsminister Wolfram Günther. Der Grünen-Politiker soll in einen Agrarbetrieb zu Gesprächen vor Ort eingeladen werden. Dort wollen sie dem Minister in Praxis zeigen, was ihre tagtäglichen Herausforderungen sind. Da Günther allerdings am Freitag zu Terminen in Berlin weilt, wird zunächst ein Staatssekretär die um ihre Zukunft besorgten Landwirte empfangen. Ein Ministeriumssprecher sagte MDR SACHSEN, man sei sehr am Dialog mit den Bauern interessiert. Viele von ihnen sind kritisch, nachdem das Landwirtschaftsministerium in Sachsen von der CDU an die Grünen gegangen ist.

AbL-Bauern verteilen Kartoffeln in Leipzig

Die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL) hat Bäuerinnen und Bauern mit ihren Traktoren zu einer Demonstration nach Leipzig aufgerufen. AbL-Geschäftsführer für Sachsen, Landwirt Clemens Risse, sagte, man wolle bei der Bevölkerung "für mehr Bäuerlichkeit, faire Erzeugerpreise und gute Lebensmittel" aus nachhaltiger Erzeugung werben. Dafür sollen ab 11:30 Uhr vor dem Gewandhaus auf dem Augustusplatz in Leipzig symbolisch Kartoffeln aus bäuerlicher Produktion verteilt werden. Die AbL vertritt Landwirte, die in traditionell kleinbäuerlichen Strukturen nachhaltig und klimaschonend produzieren - egal, ob biologisch oder konventionell.

In einigen Regionen ist in der Vergangenheit zu viel Tierhaltung ohne ausreichende Fläche entstanden. Deshalb ist der Umbau der Tierhaltung in Richtung Tierwohl und Flächenbindung auch für den Wasserschutz wichtig. Der Umbau der Tierhaltung kann aber nicht von den Betrieben allein finanziert werden, da ist die ganze Gesellschaft gefordert. Clemens Risse, Bio-Landwirt

Eine verschärfte Düngevordnung mache den AbL-Landwirten zwar weniger Sorgen, allerdings gebe es durchaus Schnittmengen mit ihren Kollegen vom Verein "Land-schafft-Verbindung", so Risse. So fordern auch sie mehr Wertschätzung ihrer Arbeit und ihrer Erzeugnisse. Der Handel und die Verbraucher müssten vernünftige Preise bereit sein zu zahlen, damit die Landwirte auch verantwortungsbewusst, tier- und umweltschonend produzieren können. Äcker dürften nicht zu einem Spekulationsobjekt von nicht selten branchenfremder Investoren werden, da sie die Grundlage der Arbeit der Bauern sind.

Spaltung zwischen Gesellschaft und Landwirten

Clemens Risse betreibt Ackerbau und Viehzucht nach Demeter-Standard. Er bewirtschaftet rund 40 Hektar Land und hält rund 20 Rinder. Auch er ist Direktvermarkter. Bildrechte: MDR/L. Müller Risse sagte, die bisherige Agrarpolitik der Bundesregierung habe zu einer Spaltung zwischen Bauern und anderen Teilen der Gesellschaft geführt. "Jahrzehntelang sollten wir Bauern zu möglichst billigen Preisen produzieren und angeblich sogar die Welt ernähren", so der junge Landwirt. Der Schutz von Umwelt und Tierwohl sei dabei viel zu oft unter die Räder gekommen, gleichzeitig habe man Zehntausende bäuerliche Betriebe verloren, auch hier in Sachsen. "Wir müssen raus aus dieser fatalen Sackgasse", fordert Clemens Risse.



Nach der Demo in Leipzig wollen sich die AbL-Landwirte auf den Weg nach Berlin machen, wo sie seit Jahren traditionell am Rande der "Grünen Woche", der alljährlichen Leistungsschau der Branche, auf ihre Anliegen hinweisen wollen. In diesem Jahr demonstrieren sie am Sonnabend gemeinsam mit Umwelt-, Tier- und Verbraucherschützern.

Quelle: MDR/lam