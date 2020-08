Die Trockenheit ist im gesamten Land spürbar, besonders heftig jedoch in der Region um Leipzig und im Kreis Nordsachsen sowie im Muldental und in den nördlichen Teilen der Kreise Meißen, Bautzen und Görlitz. Dem Landesbauernverband zufolge hatten die Landwirte auf ihren Grünflächen teilweise erst eine Mahd, sagte ein Sprecher in Dresden. Normal seien jährlich vier. Er befürchtet, dass sich die Trockenzone in Sachsen ausweitet. Auch der Silomais leidet unter dem Niederschlagsdefizit.