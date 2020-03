25.02.2020 | 20:21 Uhr Corona macht erfinderisch: Youtube wird zum Klassenzimmer

Der Radebeuler Gymnasiallehrer Peter Müller hat aus der Not eine Tugend gemacht: Weil er mit seinen Schülern nicht mehr in direkten Kontakt treten kann, übermittelt er ihnen Aufgaben und Lehrstoff per Youtube-Video. Damit will er auch eine Botschaft an seine Kolleginnen und Kollegen senden.