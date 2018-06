Am Montagnachmittag haben sich auf dem Carolaplatz in Dresden Lehrer aus ganz Sachsen versammelt, um gegen das geplante Lehrerpaket des Kulutsministeriums zu protestieren. Wie der Sächsische Lehrerverband mitteilte, beteiligten sich rund 1.500 Lehrer an der Veranstaltung. Zu der Kundgebung hatten der Sächsische Lehrerverband und die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) aufgerufen. Kritisiert wurde vor allem, dass das Regierungsprogramm Unterschiede bei der Bezahlung von verbeamteten und tarifgebunden Lehrern vorsieht.