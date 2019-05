Rassismuskritik: Gerichtsverfahren von Leiharbeiter aus Dresden geht weiter

Anfang März war die Welt für den Dresdner Leiharbeiter Ronny noch in Ordnung. Das Münchner Arbeitsgericht hatte gerade seiner Klage gegen seine Kündigung stattgegeben. Wie das Gericht mitteilte, hatte sich Ronny bei BMW in München gegen rassistische Äußerungen eines Vorgesetzten gegenüber Kollegen zur Wehr gesetzt. Daraufhin war er von BMW nicht weiter beschäftigt und von seiner Leihfirma entlassen worden – angeblich wegen schlechter Arbeitsleistung.

Der Dresdner hatte bei BMW gerade einmal zwei Wochen gearbeitet. Er war sich noch in der Probezeit. Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi soll sein Vorarbeiter immer wieder andere Kollegen mit Sprüchen wie "Bimbo", "Nigger", "diese Juden", "Behinderte" und ähnlichem beleidigt haben. Und das vollkommen ungeniert unter Nennung des jeweiligen Namens. Der Leiharbeiter hörte sich das eine Weile an, bis es ihm zuviel wurde. Er sagte, dass er solche Töne nicht mehr hören wolle.

Obwohl ihn Verdi bei dem Prozess unterstützte, hat er Angst, in Zukunft auf sich allein gestellt zu sein. Vor allem seine Stammgewerkschaft IG Metall habe ihn enttäuscht. "Ich möchte nicht generell gegen die Gewerkschaft wettern, aber ich bin seit 20 Jahren IG-Metall-Mitglied und habe von dieser Gewerkschaft keine Unterstützung bekommen." Nachdem Ronny rausgeflogen sei, habe er sich an die IG-Metall-Mitglieder im Betriebsrat gewandt, um die Hintergründe zu erfahren, aber keine Antwort erhalten. "In meiner Not bin ich dann bei Verdi eingetreten, weil mir eine sehr engagierte Gewerkschafterin Hilfe angeboten hat. Aber die haben mir vielleicht nur geholfen, weil sie die Zusammenhänge nicht kannten", so Ronny.