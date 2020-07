In Dresden entsteht eine von bundesweit zwei Schaltzentralen für die "intelligente Autobahn". Wie Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer am Donnerstag in Dresden sagte, soll dabei ein neues elektronisches Leitsystem für weniger Staus und mehr Sicherheit sorgen. Mit dem System sollen über eine Zentrale in Frankfurt am Main 189 Autobahnmeistereien und jeweils rund 40 Verkehrsleitzentralen und Außenstellen digital miteinander vernetzt werden.