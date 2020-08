Der in Dresden geborene Schauspieler Jan-Josef Liefers wird heute 56 Jahre alt. Auf dem Weg zum Schauspieler absolvierte er zunächst eine Tischlerlehre am Staatstheater Dresden. Später studierte er in Berlin Schauspiel und gab schließlich 1989 sein Kinodebüt. Heute ist Liefers vor allem aus dem Tatort Münster als Rechtsmediziner Prof. Karl Boerne bekannt. Liefers hat neben Filmmusiken auch Drehbücher verfasst und arbeitet als Filmregisseur. Auch als Musiker ist er umtriebig.