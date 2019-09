In Dresden beginnt am Mittwoch das Literaturfestival "LITERATUR JETZT!" Im Zentralwerk auf der Riesaer Straße werden fünf Tage lang Lesungen, Musik, Gespräche und eine Ausstellung geboten. Zum Auftakt gibt es am Mittwochabend ab 19 Uhr ein Konzert mit Anna Mateur und Samuel Halscheidt. Außerdem wird eine Ausstellung mit Comic-Werken des Wiener Künstlers Nicolas Mahler eröffnet.