Seit dem frühen Dienstagmorgen durchsuchen Dresdner Polizeibeamte mehrere Gebäude in der Mügelner Straße. Nach Informationen der Polizeidirektion Dresden sind auch Spezialkräfte des Landeskriminalamtes Sachsen im Einsatz.

Hintergrund ist ein Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Dresden und der Polizeidirektion Dresden, bei dem ein 28 Jahre alter Deutsch-Iraker im Verdacht steht, am 5. Oktober 2019 einen Mann in einer Bar an der Winckelmannstraße mit einem Messer verletzt zu haben. Bei der Durchsuchung wollen die Beamten Beweise für das Ermittlungsverfahren sichern.