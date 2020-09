Ein brennender Lkw hat in der Nacht zu Mittwoch zu Bergungsarbeiten und zur einseitigen Sperrung der Autobahn 4 bei Dresden geführt. Laut Polizei wurde der Vorfall gegen Mitternacht gemeldet. Wie es zu dem Brand kam, war zunächst unklar. Der Lkw-Fahrer konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen und blieb unverletzt. Die Fahrtrichtung Dresden zwischen den Anschlussstellen Ottendorf-Okrilla und Hermsdorf war für etwa fünf Stunden gesperrt.

Am frühen Morgen war das Feuer gelöscht. Allerdings dauert die Bergung der Stahlplatten an, die der Lkw geladen hatte. Der Verkehr wird auf einer Fahrspur an der Unfallstelle vorbeigeführt. Es staut sich.