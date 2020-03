Ein Auflieger mit Müll ist auf einem Rastplatz an der A4 in Brand geraten

Ein Auflieger mit Müll ist auf einem Rastplatz an der A4 in Brand geraten

Ein Auflieger mit Müll ist auf einem Rastplatz an der A4 in Brand geraten Bildrechte: Roland Halkasch

An der A4-Rastanlage Dresdner Tor ist am Dienstagabend ein Mülltransport in Brand geraten. Ein Reporter berichtete, der Lastwagenfahrer habe seine Zugmaschine noch vom Auflieger abkoppeln können. Ein Sprecher der Polizei erklärte auf Anfrage von MDR SACHSEN, die Feuerwehr habe den Müll zum Löschen entladen müssen. Personen kamen nicht zu Schaden.