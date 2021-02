In Dresden sind am Mittwochabend sechs Menschen in einem Sattelschlepper entdeckt worden. Nach Angaben der Bundespolizei hatten sich die jungen Männer aus Afghanistan durch Klopfgeräusche bemerkbar gemacht, als der Lkw-Fahrer seine Waren beim Hauptzollamt anmelden wollte. Der Lkw-Fahrer habe ausgesagt, er sei aus Rumänien gekommen.