Ein Lastwagen ist am Dienstagmorgen in Dresden mit einer Straßenbahn zusammengestoßen. Dabei wurden der 59 Jahre alte Lastwagenfahrer und die 31 Jahre alte Fahrerin der Straßenbahn verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Darüber informierte die Polizei. Ihren Angaben zufolge waren zwar Fahrgäste in der Straßenbahn, von denen aber niemand verletzt wurde. Der Unfall ereignete sich in Dresden in der Königsbrücker Landstraße/Ecke Grenzstraße. Ein Sattelzug fuhr nach links in das Gelände eines Baustoffhandels und übersah dabei offenbar eine von hinten kommende Straßenbahn der Linie 7.