Mit dem "Mahngang Täterspuren" hat das Aktionsbündnis "Dresden Nazifrei" am Sonntag an die Verbrechen der Nationalsozialisten erinnert. Mehr als 300 Menschen folgten dem Aufruf, elf Stationen in der Stadt abzulaufen, die in Verbindung mit der Zeit des Nationalsozialismus stehen. Ziel waren unter anderem Gebäude wie das Landgerichtsgefängnis auf der Pillnitzer Straße oder der Sitz der NSDAP-Gauleitung auf der Bürgerwiese. Der Mahngang führte auch an der Synagoge auf dem Hasenberg und dem Neumarkt mit der Frauenkirche vorbei. Jede der Stationen wurde begleitet durch einen Redebeitrag einer Person aus Kunst, Kultur und Politik. Hier an der Ecke Pillnitzer Straße/Mathildenstraße stand früher das Landgerichtsgefängnis, welches zur NS-Zeit als Untersuchungshaftanstalt genutzt wurde. Bildrechte: MDR/Konstantin Henß

Gedenkveranstaltung auch am Bahnhof Neustadt

Auch am Bahnhof Dresden-Neustadt gab es am Sonntag eine Gedenkveranstaltung. Die Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Dresden e.V. erinnerte an die Deportation hunderter jüdischer Dresdner gedacht. Die Rede hielt Pfarrerin Frauke Fähndrich. Die Teilnehmer legten Blumen an der Gedenktafel nieder.

Wir dürfen diesen Teil der Geschichte Dresdens, die Deportation hunderter jüdischer Frauen, Männer und Kinder vom Güterbahnhof Dresden-Neustadt aus, nicht vergessen. Frauke Fähndrich Pfarrerin des Evanglisch-Lutherischen Kirchspiel Dresden-Neustadt

Die Gedenktafel befindet sich am rechten Haupteingang des Bahnhofs. Bildrechte: MDR/Konstantin Henß

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier reiht sich in die Menschenkette ein