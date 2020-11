Der CSD Dresden hat parallel zur Mahnwache am Sonntag einen offenen Brief an die Bundesregierung, Sachsens Landesregierung und die Stadt Dresden verfasst. "Damit wollen wir den Druck auf die Ermittlungsbehörden erhöhen, dass sie es eben nicht nur als Mord an einem Touristen abtun, sondern den homophoben Hintergrund ermitteln", sagte Organisator Ronald Zenker MDR SACHSEN. Er verurteilte die Hassgewalt gegen das Opfer. "Er war nicht zufällig Ziel des Anschlags. Man sieht: Homophobie und Transfeindlichkeit kann töten", warnte Zenker.