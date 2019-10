Der Mammutbaum am Jorge-Gomondai-Platz in Dresden soll bis Februar gefällt werden. Wie die Stadt Dresden mitteilte, ist der Baum abgestorben und hatte schon im August keine Blätter mehr getragen. Der Baum habe die Hitze nicht überstanden, vermutet Steffen Löbel, Sachgebietsleiter für die Bäume im Stadtgebiet. Der Platz soll vorerst leer bleiben. Die Stadtverwaltung möchte prüfen, welche Baumsorten die Hitze besser vertragen und erst in einigen Jahren neue Bäume pflanzen.