Mutmaßliches Familiendrama in Dresden

In Dresden soll ein 55 Jahre alter Mann seine beiden Töchter im Alter von drei und sechs Jahren getötet haben. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurde der Mosambikaner festgenommen. Seine 35 Jahre alte ehemalige Partnerin, die ebenfalls aus Mosambik stammt, hatte sich am frühen Samstagabend an das Polizeirevier Dresden-West gewandt. Ihr ehemaliger Lebenspartner habe die beiden gemeinsamen Kinder betreut, sie aber nicht wie vereinbart zurück zur Mutter gebracht.