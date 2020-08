Der Mann war in der Nacht zum Sonntag in Polizeigewahrsam genommen worden, nachdem er in einer Bar in Dresden randaliert hatte. Dabei verlor er nach Angaben der Polizei das Bewusstsein. Trotz Wiederbelebungsversuchen durch Beamte und alarmierte Rettungskräfte sei der Mann kurz darauf in einem Krankenhaus gestorben. Laut Staatsanwaltschaft wurden aufgrund der Erkenntnisse keine Ermittlungen gegen die beteiligten Polizisten eingeleitet.