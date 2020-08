In Dresden ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft zu einem Todesfall in der Nacht zum Sonntag. Ein 37 Jahre alter Mann war nach dem Polizeigewahrsam gestorben. Laut Polizei Dresden waren am Sonnabendnacht Polizeibeamte in eine Beach-Bar im Stadtteil Mickten gerufen worden, weil der Mann dort mit Flaschen und Getränkekisten um sich geworfen haben soll. Weil sich der 37 Jahre alte Mann uneinsichtig gezeigt habe, hätten ihn Angestellte der Bar solange festgehalten, bis die Polizisten eintrafen.