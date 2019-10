In Dresden werden derzeit in Kreuzungsbereichen mehrere Radwege rot markiert. Aktuell laufen Arbeiten unter anderem in Gorbitz, und zwar an der Kesselsdorfer Straße, Einfahrt Wölfnitzer Ring. In den kommenden Wochen sollen auch Abschnitte auf der Schweriner Straße, die Kreuzung Löbtauer Straße/ Fröbelstraße und die Kreuzung Schandauer Straße/Bergmannstraße folgen. Die Arbeiten sollen gegen Monatsende abgeschlossen sein.