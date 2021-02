Martin Brambach ... ... wurde am 28. Oktober 1967 in Dresden geboren und wuchs in Ost-Berlin in auf. Sein (Stief-)Vater war der Schauspieler und Regisseur Karlheinz Liefers (1941-2006). Aus der ersten Ehe des Stiefvaters stammt der Schauspieler Jan Josef Liefers, der in Dresden aufwuchs.



1984 siedelte Bambach trotz einer Zusage von der Berliner Schauspielschule Ernst Busch mit seiner Mutter nach Hamburg über. Später besuchte er die Westfälische Schauspielschule in Bochum.



Seit 2016 gehört Martin Brambach in der Rolle als Kommissariatsleiter Peter Michael Schnabel zum Ermittler-Team des "Tatort" aus Dresden.



