In Dresden sind immer mehr Rentner auf staatliche Hilfe angewiesen. Nach Angaben der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) lag die Zahl derer, die sogenanntes Alters-Hartz-IV bekommen, im vergangenen Jahr bei knapp 4.230 Personen. Vor zehn Jahren waren es noch knapp 3.100. Das sei eine Steigerung um 37 Prozent. Die NGG beruft sich hierbei auf Angaben des Statistischen Landesamtes. Danach erhielten in ganz Sachsen zuletzt rund 30.000 Rentnerinnen und Rentner Grundsicherung - 25 Prozent mehr als zehn Jahre zuvor.

Laut einer Untersuchung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) sind bundesweit aktuell bereits 16,8 Prozent der Rentner von Armut bedroht. Ohne die Einführung einer Grundrente könnte das Armutsrisiko laut DIW bis zum Jahr 2039 auf 21,6 Prozent steigen - selbst bei einer weiterhin positiven Konjunkturentwicklung. Eine entscheidende Ursache für dürftige Renten seien niedrige Einkommen, so die Bilanz der Gewerkschaft NGG. Gerade in der Gastronomie oder in Bäckereien würde die Rente selbst nach Jahrzehnten Arbeit nicht ausreichen.