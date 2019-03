Bahn will jede Stunde von Dresden nach Berlin fahren

Die Deutsche Bahn will den Fernverkehr zwischen Dresden und Berlin zum nächsten Fahrplanwechsel "erheblich ausbauen". Ein neuer Intercity soll ab Dezember 2019 von Dresden über Berlin bis an die Ostsee nach Rostock fahren. "Damit verbinden wir die sächsische Landeshauptstadt und Berlin etwa im Ein-Stunden-Takt. Das Angebot wird faktisch verdoppelt", sagte ein Sprecher der Bahn MDR SACHSEN. Der neue Intercity werde ergänzend zur bestehenden Europacity-Linie Prag – Dresden – Berlin – Hamburg angeboten. Zum Einsatz kommen sollen laut Bahn die neuen Doppelstockzüge des Intercity 2.

Doch nicht nur Dresden kämpft einer schlechten Anbindung. Chemnitz ist gänzlich vom Fernverkehr abgekoppelt. Auch hier ist Besserung in Sicht: Die Strecke Leipzig-Chemnitz soll jetzt endlich elektrifiziert werden. Das Bundesverkehrsministerium hatte das Projekt schon im November in den "vordringlichen Bedarf aufgenommen. Damit könnte Sachsens drittgrößte Stadt Chemnitz wieder an das Fernverkehrsnetz der Bahn angeschlossen werden. Eine Umsetzung des Projekts wird jedoch nicht vor 2025 nicht erwartet.