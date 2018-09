Meißen hatte die Wahl: Herausforderer Frank Richter gewinnt erste Runde

Frank Richter (parteilos) gewann im ersten Wahlgang die meisten Stimmen der Meißner Wähler. Bildrechte: LpB/Detlef Ulbrich

Meißen hat am Sonntag einen neuen Oberbürgermeister gewählt. Im ersten Wahlgang hat Herausforderer Frank Richter (parteilos) die meisten Stimmen gewonnen (Stand: Sonntag, 19.30 Uhr). Der Theologe und DDR-Bürgerrechtler erreichte 36,7 Prozent der Wählerstimmen. Der derzeitige Amtsinhaber Olaf Raschke (parteilos) kam auf 32,5 Prozent. Er wurde von der CDU unterstützt und trat zum dritten Mal an. Weil keiner der beiden Führenden eine absolute Mehrheit für sich gewinnen konnte, müssen die Meißner in zwei Wochen wieder wählen. Am 23. September sollen die 18 Wahllokale noch einmal öffnen. Dann reicht für den Wahlsieg zum Oberbürgermeister eine einfache Mehrheit. Es gewinnt derjenige, der mindestens eine Wählerstimme mehr bekommt. Bei dem Wahlgang können wieder alle fünf Bewerber antreten.