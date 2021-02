In Dresden hat sich am Freitagnachmittag ein Mensch angezündet. Nach Informationen von MDR SACHSEN setzte er sich zwischen Landtag und Kongresszentrum selbst in Brand. Die Hintergründe sind noch unklar. Wie die Polizei am Nachmittag mitteilte, hat sich der Mann selbst mit einer Flüssigkeit übergossen und angezündet. Zur Identität lägen bisher keine Angaben vor. Der Mann wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Augenzeugen berichten, dass Passanten versucht hätten, der Person zu Hilfe zu kommen.