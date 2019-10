Das Musterexemplar wurde auf der Messe "Florian" in Dresden vorgestellt. Zahlreiche Besucher haben die Technik auf Herz und Nieren geprüft. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Insgesamt hat der Freistaat Sachsen zehn Tanklöschfahrzeuge in Auftrag gegeben und finanziert. Die Fahrzeuge sollen bis Jahresende an die Feuerwehren in den Landkreisen Bautzen und Görlitz ausgeliefert werden. Die neue Generation aus dem Freistaat Sachsen bekommt schon jetzt deutschlandweiten Zuspruch. "Es wird helfen, die Brände schneller und effektiver zu bekämpfen", ist sich Hartmut Ziebs, Präsident des Deutschen Feuerwehrverbandes, sicher. "Wir haben wieder ein Fahrzeug, das dafür ausgerüstet ist, näher an den Brandherd und weiter in den Wald rein zu kommen." Ziebs will in den kommenden Wochen Gespräche darüber führen, ob die Tanklöschfahrzeuge auch in anderen Bundesländern zum Einsatz kommen können.