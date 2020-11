Der Täter soll den Ermittlungen zufolge am 4. Oktober in der Nähe des Kulturpalastes in Dresden auf zwei Touristen aus Nordrhein-Westfalen eingestochen haben. Einer der Männer starb kurz darauf im Krankenhaus, der zweite wurde schwer verletzt. Der Täter hatte zunächst unerkannt entkommen können. Am Tatort war die Tatwaffe, ein Messer, gefunden worden. Etwa zwei Wochen später konnte der Tatverdächtige festgenommen werden. 2015 war der Syrer nach Deutschland gekommen und hatte vorübergehend den Flüchtlingsstatus erhalten. Dieser wurde ihm aber wegen diverser Straftaten 2019 wieder aberkannt. Zudem stuften ihn die Behörden 2017 als Gefährder ein.