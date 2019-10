Michael Kretschmer: Wir waren als Schulfreunde bei den Friedengebeten in Görlitz dabei. Wir waren auch mit auf der Straße bei den Umzügen und Demonstrationen. Das ist etwas, was mir sehr in Erinnerung bleibt, dieser Aufbruch. Auch die Wochen danach mit der Unsicherheit. Wir hatten immer die Hoffnung, dass jetzt etwas Neues entsteht, dass ein Durchbruch kommt.