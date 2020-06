Der Mieterverein Dresden hat die Stadt dazu aufgefordert, gegen die Nutzung von Wohnungen durch Touristen vorzugehen. Die 1.300 an Touristen vermieteten Wohnungen fehlten auf dem ohnehin angespannten Wohnungsmarkt, erklärte Peter Bartels, Vorstandsvorsitzender des Mietervereins Dresden und Umgebung. Hintergrund ist ein Gutachten im Auftrag der Stadt, das die Kommune am Dienstag veröffentlicht hatte. Demnach machen Ferienwohnungen in manchen Stadtteilen bis zu 3,6 Prozent des Bestands aus. "Dieser Zustand ist unhaltbar", so Bartels weiter.