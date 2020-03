Oliver Zierau: Wenn sich die Winterruhe oder der Winterschlaf verkürzt oder gar wegfällt, sehe ich keine Gefahr für die Tiere. Die Nahrungsquellen sind nicht mehr unter Schnee verborgen und wieder zugänglich. Winterruhe ist bei Tieren ja kein Selbstzweck. Sie schützen ihren Körper, indem sie ihre Körperfunktionen auf ein Minimum reduzieren und so die Zeit überbrücken, in der sie bei Winterkälte und Schnee keine Nahrung finden und erfrieren würden. Die meisten Tiere in mitteleuropäischen Breiten haben ein Verbreitungsgebiet in nördlicher und südlicher Richtung. Da ist die Winterruhe relativ flexibel. Tiere können sich ganz gut anpassen.