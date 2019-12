Auf der Autobahn 4 bei Dresden sind drei Fahrzeuge eines Militär-Konvois der US-Army "gestrandet". Nach Polizeiangaben war die Kolonne am Donnerstag Richtung Osten unterwegs, als es in Höhe des Anschlusses Dresden-Hellerau eine Havarie gab. Während die meisten Fahrzeuge weiterfuhren, stehen drei von ihnen seitdem auf dem Standstreifen und blockieren teilweise auch die rechte Spur. Bei höherem Verkehrsaufkommen kommt es an dieser Stelle immer wieder zeitweise zu stockendem Verkehr. Wie lange die US-Militärfahrzeuge noch dort stehen werden, ist nicht bekannt.

Bildrechte: MDR/Tino Plunert