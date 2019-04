Flüchtlingsretter aus Dresden mit Lew Kopelew Preis geehrt

Die Seenotrettungsorganisation "Mission Lifeline" um Kapitän Claus-Peter Reisch ist am Sonntag mit dem Lew Kopelew Preis für Frieden und Menschenrechte geehrt worden. Mit dem undotierten Preis würdigt das Kölner Lew Kopelew Forum den Einsatz der Initiative, die mit ihrem Schiff "Lifeline" Flüchtlinge im Mittelmeer aus Seenot rettet.



Der luxemburgische Außen- und Asylminister Jean Asselborn hielt die Laudation und lobte den Einsatz der Seenotretter: "Heute wird hier ein Mann geehrt, dessen Mut ich sehr bewundere", sagte er in seiner Festrede. Reischs Wille und Einsatz für Menschen in äußerst schwierigen Gegebenheiten sollten ein Vorbild sein, kein Fall für die Justiz. Damit nahm er Bezug auf das Gerichtsverfahren, das derzeit auf Malta gegen den Kapitän läuft. Reisch wird vorgeworfen, das Schiff "Lifeline" fehlerhaft registriert zu haben. Das Urteil soll am 14. Mai fallen.