Der Radebeuler Bauer Christoph Schlitter ärgert sich über rücksichtslose Hobbyfotografen. Seit Wochen zertrampeln ihm Menschen ein Weizenfeld, auf dem auch viele Mohn- und Kornblumen wachsen. Vor zwei Jahren hatte der 32 Jahre alte Landwirt seinen Betrieb auf Ökolandwirtschaft umgestellt und verwendet seither keine Herbizide. Nebeneffekt: Auf seinen insgesamt 120 Hektar Feldern wachsen im Getreide auch viele Wildblumen. Vor allem an den Mohnblumen begeistern sich viele und fotografieren sich davor und darin für soziale Netzwerke.

Es ist nervenaufreibend, ständig die Leute anzusprechen und es zu erklären. Ich kann nicht den ganzen Tag am Feld stehen.

"Natürlich sieht das wunderschön aus, da verstehe ich auch die Leute", sagt Schlitter und ärgert sich über die Zerstörung seines Eigentums. Wie hoch der Schaden ist, kann der Landwirt derzeit noch nicht beziffern. Beinahe gebetsmühlenartig spreche er die Menschen an, die Tag für Tag an und auf seine Feldern herumliefen. "Wenn ich ihnen das Problem erkläre, sind sie peinlich berührt und verlassen das Feld. Wir haben auch schon nackige Paare aufgeschreckt", erzählt Christoph Schlitter. Die Ausreden der Leute klängen in seinen Ohren immer gleich.