Volkswagen lässt sein erstes eigenständiges E-Auto-Modell ID.3 auch in der Gläsernen Manufaktur in Dresden montieren. Wie Konzern-Personalvorstand Gunnar Kilian am Montag mitteilte, sollen im Herbst 2020 die ersten Fahrzeuge in dem Schaubetrieb vom Band rollen. Dresden ist damit nach Zwickau der zweite Montagestandort für das erste VW-Modell der neuesten Generation. Dort hatte Volkswagen Anfang November die Serienproduktion des ID.3 gestartet.

Dresden soll für die Automobil-Zukunft stehen

Die Serienproduktion des ID.3 war in Zwickau im Beisein von Bundeskanzlerin Merkel und Sachsens Minsiterpräsidenten Kretschmer gestartet worden. Bildrechte: MDR/Anett Linke Wie Kilian vor der versammelten Belegschaft in Dresden erklärte, wird die Gläserne Manufaktur als "Center of Future Mobility" weiterentwickelt. Volkswagen will hier demnach gemeinsam mit Partnern neue Technologien entwickeln und erproben. Zugleich soll der Standort für Besucher und Kunden noch attraktiver werden. Das ist eine gute Nachricht für die rund 380 Beschäftigten, denn es werden keine Stellen abgebaut. Deshalb herrscht auch beim Betriebsrat große Freude.

Wir brauchen die Manufaktur als wichtiges Schaufenster, um unsere Kunden bei der Elektromobilität und Digitalisierung mitzunehmen. Gunnar Kilian Personalvorstand der Volkswagen AG

Auslieferungs- und Teststandort

Der ID.3 ist der erste Vertreter einer künftigen E-Modell-Flotte von VW Bildrechte: dpa Derzeit werden in Dresden rund 1.300 Fahrzeuge pro Jahr an Kunden aus ganz Deutschland übergeben. Diese Zahl soll deutlich steigen. Außerdem könnten in der Region künftig mehr "Erlkönige" unterwegs sein, denn VW will die Straßen im Dreiländereck Polen, Tschechische Republik und Sachsen für Testfahrten nutzen. Bis 2029 will der Konzern bis zu 75 reine Elektro-Modelle und etwa 60 Hybridfahrzeuge auf den Markt bringen. Einige davon könnten auch in Dresden entstehen.

Quelle: MDR/stt