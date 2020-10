Auf der griechischen Insel Kreta beginnt am heutigen Dienstag der Prozess um den mutmaßlichen Mord an der Wissenschaftlerin Suzanne Eaton aus Dresden. Angeklagt ist ein 28 Jahre alter Familienvater. Er hatte nach seiner Festnahme gestanden, die 59-Jährige Anfang Juli vergangenen Jahres überfallen, vergewaltigt und getötet zu haben. Er habe sich gezwungen gesehen, die Frau niederzureißen, als er sie am Straßenrand joggen sah. Psychologen erklärten den Mann für voll schuldfähig. Er muss mit einer lebenslangen Haft rechnen. Das Opfer war gebürtige US-Amerikanerin und arbeitete seit fast 20 Jahren am Max-Planck-Institut in Dresden.