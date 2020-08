In Moritzburg startet am Sonntagnachmittag das Moritzburgfestival mit dem Eröffnungskonzert. Zum ersten Mal finden alle Konzerte unter freiem Himmel auf der Nordterrasse des Schlosses statt. Die Sitzplätze für Gäste und Künstler stehen mit dem erforderlichen Mindestabstand, so dass die Besucher ohne Mund-Nasenschutz der Kammermusik lauschen können, infomierten die Veranstalter auf ihrer Homepage.