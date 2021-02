Eine Moschee im Dresdner Stadtteil Cotta ist in der Nacht zum Mittwoch mit Graffiti besprüht worden. Wie die Polizei mitteilte, haben der oder die Täter an der Fassade mehrere Schriftzüge und Farbschmierereien hinterlassen, darunter der Satz "Nieder mit Erdogan!". Zum Sachschaden lagen zunächst keine Angaben vor. Die Ermittlungen hat das Dezernat Staatsschutz der Dresdner Polizei übernommen. Die Moschee in der Hühndorfer Straße war in der Vergangenheit bereits mehrfach Ziel von Angriffen gewesen.