Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Dresden schwer verletzt worden. Reporterangaben ereignete sich der Unfall am Freitagnachmittag auf der Rehefelder Straße. Der Biker war mit seiner Maschine zwischen der Wurzener Straße und der Leisniger Straße unterwegs. Aus ungeklärter Ursache verlor er die Kontrolle über sein Motorrad. Der Biker stürzte und prallte mit der Ducati gegen ein geparktes Auto.



Anschließend wurde der Motorradfahrer noch etwa 25 Meter über die Fahrbahn geschleudert. Der 29-Jährige wurde lebensgefährlich verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert. Am Motorrad und am Pkw entstand Totalschaden. Die Rehefelder Straße ist wegen der Unfallaufnahme gesperrt. Die Polizei und ein Sachverständiger ermitteln zur Unfallursache.