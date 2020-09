Ein Motorradfahrer ist am Donnerstagabend in Dresden tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilte, war er auf der Großenhainer Straße stadtauswärts unterwegs. Am Pestalozziplatz kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr über den Fußweg und prallte gegen ein geparktes Auto. Dabei wurde der 34-Jährige so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.