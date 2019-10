Auf dem Gohliser Weg in Dresden-Cossebaude hat am Sonnabend um kurz nach 11 Uhr ein Motorroller gebrannt. Wie die Rettungsleitstelle mitteilte, stand der Roller lichterloh in Flammen, als die Berufsfeuerwehr und die Feuerwehr Cossebaude eintrafen. Mit einem Strahlrohr löschten die Kameraden das Feuer innerhalb einer viertel Stunde. Trotzdem war der Motorroller bereits vollständig ausgebrannt. Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr blieb noch eine Stunde vor Ort, bis die Brandstelle abgekühlt war und der zerstörte Roller abtransportiert werden konnte. Wie das Feuer entstanden ist, ist derzeit nicht bekannt. Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden.