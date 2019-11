Nun sollen erst ab Anfang Dezember auf dem Abschnitt Dresden-Neustadt bis Ottendorf-Okrilla Süd sowie am frühen Morgen und späten Abend auf der gesamten Linie wieder Züge fahren. Zwischen Pirna und Sebnitz über Neustadt fahren bis mindestens Ende Dezember nur Busse. Spätestens ab Januar 2020 will die Mitteldeutsche Regiobahn dann auf allen Strecken des Dieselnetzes Züge einsetzen. Ob tatsächlich dann auch alle Verbindungen mit Triebwagen gefahren werden oder doch noch vereinzelt Busse fahren, wollte ein VVO-Sprecher auf Nachfrage nicht sagen.



Der Sprecher betonte, verantwortlich sei einzig und allein die Mitteldeutsche Regiobahn. Fehler bei der Notvergabe sieht der VVO nicht. "Es fehlt eine Werkstatt und deshalb hätte jeder Betreiber dieselben Probleme", so der Verbundsprecher.



Die Städtebahn Sachsen hatte im Juli den Betrieb eingestellt und Insolvenz angemeldet. Seit 1. Oktober betreibt die Mitteldeutsche Regiobahn den Zugverkehr auf dem Dieselnetz nach Notvergabe durch den VVO. Eingesetzt werden dieselben Züge, die bereits die Städtebahn angemietet hatte. Allerdings sind derzeit nicht alle Fahrzeuge einsatzbereit. Die Mitteldeutsche Regiobahn hat in der Region allerdings nicht den besten Ruf. Auf den von ihr betriebenen Strecken Dresden - Hof, Chemnitz - Leipzig, Leipzig - Döbeln und Chemnitz - Elsterwerda gab es wiederholt Probleme wegen defekter oder fehlender Züge.