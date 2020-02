Als Folge des spektakulären Einbruchs in die Schatzkammer Grünes Gewölbe in Dresden wollen Experten von Museen aus ganz Deutschland über die Sicherheit in ihren Einrichtungen beraten. Dazu organisiert der Deutsche Museumsbund gemeinsam mit Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) am 19. März eine Sicherheitstagung in Berlin.



Ziel sei es, Museen und Ausstellungshäuser in Austausch zu bringen, "um die drängendsten sicherheitstechnischen Handlungsfelder auszuloten und über mögliche neue Sicherheitsstandards nachzudenken", heißt es in einer Mitteilung des Museumsbundes vom Dienstag.