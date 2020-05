Das Militärhistorische Museum der Bundeswehr in Dresden öffnet ab Donnerstag wieder für den Besucherverkehr. Wie das Museum berichtet, ist dies nur mit einigen Hygiene- und Schutzmaßnahmen möglich, um das Ansteckungsrisiko so gering wie möglich zu halten. So müsse jeder Besucher und Mitarbeiter einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Zudem würden die Besucherzahlen reguliert und Audio-Guides könnten nicht ausgeliehen werden. Auch die interaktiven Ausstellungsinhalte stünden nicht zur Verfügung. Zudem finden aktuell weder Gruppenführungen noch Veranstaltungen statt.